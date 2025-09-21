日本代表MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスでプレイするイングランド代表DFマーク・グエイ（25）は多くのビッグクラブから狙われている。今夏の移籍市場でもステップアップの噂が浮上していた同選手は最終日にリヴァプールへの移籍が間近に迫っていた。しかしグエイの後釜を確保できなかったパレスが最終的に移籍を容認せず、去就注目されたイングランド代表DFは残留する形となった。すでに今冬、または契約満了を迎える来夏