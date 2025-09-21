2025年9月21日午前7時半前、八雲町熊石平町に住む70代の男性が自宅の裏にある畑に2つ置いていたコンポストのうち、1つが荒らされているのを見つけました。付近には10センチほどのクマの足跡のようなものがあり、男性は警察に通報しました。コンポストとは、中に生ごみや落ち葉などを一緒に入れて堆肥にするための容器のことで、今回荒らされたものの中には、カボチャやスイカの皮が入っていたということです。その後、警察が周辺を