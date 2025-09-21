女優の森日菜美が２１日までに自身のＳＮＳを更新。大胆なイメチェン姿を公開した。インスタグラムで「髪色新鮮だあ」とつづって、金髪のロングヘアーでのショットをアップした。この投稿には「お似合い過ぎて流石」「イメージ変わる」「天使ですか？」「Ｋ−ＰＯＰのスターにも見えます」などの声が寄せられている。