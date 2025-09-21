◆米大リーグドジャース７―５ジャイアンツ（２０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０日（日本時間２１日）、本拠地・ジャイアンツ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、４―４の４回に２死から四球で出塁した大谷が、ベッツの四球で二塁へ進むと、遊撃アダメズと談笑する一幕があった。試合後、アダメズが取材に応じ、「俺はただ、彼に昨日のホームランに