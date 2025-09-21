KBC九州朝日放送の長岡大雅アナウンサー（36）と元テレビ宮崎のアナウンサーで現在はフリーで活躍する武田華奈（36）が21日、テレビ朝日系バラエティー番組「新婚さんいらっしゃい！」（日曜後0・55）に出演。結婚に至るまでのなれそめを語った。テレビ局も地域も異なる2人だが、2023年に結婚を発表。九州のアナウンサー同士ということもあり、もともとSNSではつながっていたという。ただ、距離が一気に縮まる“運命の出会い