東京Ｖが２１日、神戸戦（２３日・ノエスタ）に向けて調整した。リーグ５戦ぶりの勝利を挙げた岡山戦（４〇２）から一夜明け、同戦に４５分以上出場していた選手は個別で調整を行った。先発した主将ＭＦ森田は後半３６分にピッチに座り込んで途中交代となったが、中２日で迎える神戸戦に向けて「大丈夫です。このチームは若いので回復は早いと思いますし、難しさはありますけど心配はないかな」と出場へ意欲を示した。現在