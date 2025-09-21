お笑いコンビ「さまぁ〜ず」の三村マサカズ（57）と大竹一樹（57）が20日深夜放送のテレビ東京「紙とさまぁ〜ず」（土曜深夜1・25）に出演。ゲストの声を絶賛した。この日は“紙ゲスト”として歌い手のAdoが登場。「さまぁ〜ず」の2人が中心になって考えたAdoへの質問“つい口に出したくなる言葉は？”に対し、ボイスメッセージで「“大丈夫”ですね」と回答が届いた。Adoの落ち着いたハスキーボイスを耳にした大竹は「ラジ