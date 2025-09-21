今季限りでの現役引退を決め、チームメートと写真に納まるDeNAの森唯斗投手（前列左から2人目）＝21日、横浜市今季限りで現役引退するDeNAの森唯斗投手（33）が21日、横浜市の球団事務所で記者会見し「ここまでできると思っていなかった。いい野球人生だった」とすがすがしい表情で語った。ソフトバンクでは救援で活躍して胴上げ投手も経験し「初めて抑えとして日本一になった時の試合は今でも覚えている」と懐かしんだ。通算1