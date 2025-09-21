秋の全国交通安全運動がきょうから始まり、千葉県銚子市では、地元の高校生たちが交通安全と犯罪防止を呼びかけました。きょうから秋の全国交通安全運動が始まり、銚子市では、市と警察による交通安全と犯罪防止の意識向上を目的としたイベントが開かれました。イベントでは、地元の高校生たちが書道パフォーマンスなどを行い、交通安全や犯罪防止を呼びかけました。警察によりますと、千葉県では今年7月の時点で交通死亡事故の件