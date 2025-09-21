お笑いコンビ「EXIT」兼近大樹（34）が14日放送の日本テレビ「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）に出演。明石家さんま（70）から収録後に言われた痛烈なひと言を明かす場面があった。この日は俳優の竹中直人、生瀬勝久がゲスト。もう1人のMC、満島真之介を含めて4人で埼玉県朝霞市をドライブした。若手時代に先輩から言われたことについてトークする中、満島が「俺とかは、ガーッて言われる方だか