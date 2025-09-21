埼玉県羽生市で男が貴金属買い取り店の店長を刃物で脅して現金を奪った事件で、被害に遭った店長がANNの取材に応じ、緊迫した事件の一部始終を話しました。【映像】店長の証言「犯人が包丁を持って立っていたのでキャーって悲鳴を挙げて」（店長 以下同）警察によりますと、20日午後4時半ごろ、羽生市東にある貴金属買い取り店で50代〜60代位の男が店長の女性（54）を刃物で脅して現金5万6000円を奪ったうえ、女性の上半身と足