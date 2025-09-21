栃木県警小山署の一日署長に就任し、交通安全グッズを配布する神山雄一郎さん＝21日秋の全国交通安全運動が始まった21日、競輪G1レースで史上最多16勝を果たし「競輪界のレジェンド」と呼ばれる神山雄一郎さん（57）が、栃木県警小山署の一日署長に就任した。署長委嘱のイベントでは、選手時代にレースで落車し、ヘルメットにひびが入ったが無事だった体験を紹介。自転車に乗る際は「しっかり頭を守り、安全運転を心がけてほしい