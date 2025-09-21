陸上の世界選手権東京大会は最終日の２１日、大会最終種目となる男子４００メートルリレー決勝が行われ、３大会ぶりのメダル獲得を目指す日本は第４レーンを走る。スタートは午後９時２０分の予定。（デジタル編集部）日本は小池祐貴、柳田大輝、桐生祥秀、鵜沢飛羽のメンバーで前日の予選を２組３着の３８秒０７で通過。決勝進出チーム中、ガーナ、カナダ、オランダ、アメリカに次いで５番目のタイムだった。日本は世界選手