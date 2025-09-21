自民党の総裁選挙は22日に告示日を迎えます。物価高対策や野党連携、石破政権の路線継承などを争点に5人で争う構図となる見通しです。【映像】小泉大臣のコメント「多くの声を聞いて。対立が深まるような総裁選ではなくて、一致結束のスタートにできるような総裁選に自分自身もなるように努力したいと思います」（小泉進次郎氏）20日に正式に出馬を表明した小泉農水大臣は千葉県で漁業関係者と意見交換し「国民が求めているこ