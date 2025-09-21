セルフジェルネイルブランド「ジェルミーワン」から、2025年秋冬限定の「マグネティズム ジェル」コレクションが登場します。テーマは“反射が生み出す幻想”。鏡のように煌めき、視線を奪うイリュージョンを指先に宿す特別なカラーがラインナップ。先行発売は10月10日（金）、全国展開は10月24日（金）よりスタートします。自分らしさを映す幻想の輝きをぜひ体験してみてください♡ 幻想を纏