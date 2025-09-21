自民党の総裁選に出馬する高市前経済安保相は21日、インターネット番組の収録で、経済の活性化により豊かな暮らしを実現する考えを強調した。高市氏は、「チャンネルくらら」の収録の中で、「経済が活性化されないと、国民の皆様の暮らしの豊かさを実現できない」とした上で、「需要が供給を少し上回る経済政策」を目指す考えを重ねて示した。一方、21日が故・安倍晋三元首相の誕生日であることについて問われると、「本人がいない