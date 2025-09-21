¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê21Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡ËÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯7¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬½øÈ×¤Ë2ÅÙ¤ÎËþÎÝµ¡¤òÀ¸¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½é²ó¡¢¤¤¤­¤Ê¤êÌµ»à»°ÎÝ¤ÈÀèÀ©µ¡¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ2»àËþÎÝ¤ÈÊÑ¤ï¤ê¡¢ËÒ¸¶ÂçÀ®¤¬¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£1ÅÀ¤òÄÉ¤¦3²ó¤Ë¤â2»àËþÎÝ¤È¤·¤¿¤¬¡¢ºÆ¤ÓËÒ¸¶Âç¤¬Æó¥´¥í¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï20Æü¤ÎÆ±¥«¡¼¥É¤Ç¤âÆ±ÅÀ¤Î8²ó¤ËÌµ»àËþÎÝ¤ÈÀä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£