菊花賞トライアルのG2「第73回神戸新聞杯」が阪神競馬場で行われ、2番人気エリキング（牡＝中内田、父キズナ）が外から差し切った。2着ショウヘイ、3着ジョバンニまでが菊花賞の優先出走権を手にした。絶好の手応えから残り200メートルで先頭に立ったショウヘイをエリキングが外からグイグイと追い詰め、ゴール前で差し切った。京都2歳S以来となる重賞2勝目。ダービーは5着だったが、最後の1冠へ、しっかりと勢いがついた。