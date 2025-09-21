俳優の小沢仁志（63）が21日、自身のインスタグラムを更新。秋が香る“手料理”を披露した。【写真】「旅館の朝食レベル」秋が香る“手料理”を披露した小沢仁志「おはようさん！」と書き出し、食卓ショットをアップ。「今朝は秋刀魚と肉じゃがと茶碗蒸しの旅館風で」と献立を紹介し、彩り豊かな秋らしい手作りの朝食を披露した。この投稿にファンからは「わぁー すてきな朝ごはん」「美味しそう」「素晴らしい朝食ですね」