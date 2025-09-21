2回中日1死一塁、石伊に逆転2ランを浴びた巨人・田中＝バンテリンドーム巨人の田中将大投手が21日、バンテリンドームナゴヤでの中日戦で先発したが、5回1/3を5失点で交代して勝利投手の権利を得られず、史上4人目の日米通算200勝達成は持ち越しとなった。