◆第７３回神戸新聞杯・Ｇ２（９月２１日、阪神競馬場・芝２４００メートル＝３着まで菊花賞への優先出走権、良）菊花賞トライアルに３歳牡馬１０頭が出走し、１番人気のショウヘイ（栗東・友道康夫厩舎、父サートゥルナーリア）は最後の直線で一度は先頭に立つも、ゴール前でエリキングにかわされて首差２着だった。今回は坂井瑠星騎手と初コンビ。ドジャースの大谷翔平選手を連想させる馬名で注目を集める同馬は、今年５月の京