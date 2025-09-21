俳優の夏木マリさん（73）が2025年9月13日、自身のインスタグラムを更新。秋らしいデニムコーデを披露した。「今年の秋はデニム」夏木さんは、「今年の秋はデニムどんな感じ？」といい、ジャケットとデニムを合わせたコーデを投稿。インスタグラムに投稿された写真では、キャメルカラーのジャケットと裾に真っ赤なリボンを付けたデニムパンツを着用。白い壁に背中をつけ、腕を組むポーズをとり、笑顔を見せていた。この投稿には