◇MLB エンゼルス3-0ロッキーズ(日本時間21日、クアーズ・フィールド)エンゼルスのマイク・トラウト選手が通算400号のホームランを放ちました。敵地でのロッキーズ戦に「2番・DH」で先発出場したトラウト選手は2点のリードで迎えた8回。カウント3-1から5球目シンカーを捉えると、左中間スタンドへ飛距離485フィート(約147.8メートル)の今季22号、通算400号の特大アーチを描きました。現役選手で400本塁打以上の選手はヤンキースの