伊勢湾岸自動車道で5台が絡む玉突き事故があり、4歳から30代の11人が病院に搬送されました。警察と消防によりますと21日、午前10時過ぎ、愛知・名古屋市港区の伊勢湾岸自動車道の下り・名港中央インター付近で、トラックが渋滞の列に突っ込み、あわせて5台が絡む玉突き事故がありました。この事故で4歳から30代の男女11人が病院に搬送されましたが、軽傷かけがはないとみられています。調べに対し、トラックの運転手は、「遠くを見