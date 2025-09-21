◇第105回全国高等学校ラグビーフットボール大会大阪府予選1回戦履正社5―38茨木（2025年9月21日門真西高校グラウンドほか）第105回全国高校ラグビーフットボール大会大阪府予選が21日、各会場で開幕した。大阪第2地区では、今春にラグビー部を新設した履正社が1回戦で茨木に5―38で敗れた。履正社が部の歴史に新たな1ページを記した。19点を追う前半25分だ。敵陣ゴール前右中間の位置からSO浮田圭悟主将（1年）が左サイ