「中日−巨人」（２１日、バンテリンドーム）巨人・田中将大投手が日米通算２００勝達成をかけて先発。王手をかけてから３度目の登板は六回途中５失点で降板となり、記録達成はお預けとなった。味方打線が初回から４連打。岡本の２点二塁打で援護を受けて記録達成への期待は高まった。だが、初回２死から上林にソロを浴びると、二回は石伊に逆転２ランを被弾。痛恨２被弾に、マウンド上で呆然とした表情を浮かべた。三、四