女優の中山忍（52）が21日、自身のインスタグラムを更新し、先輩女優との2ショットを公開した。「ゆう子さん先日、浅野ゆう子さんが出演された朗読劇『#たとへば君 40年の恋』観劇して参りました」と書き出し、20日まで行われていた浅野ゆう子出演の朗読劇を観劇したことを報告。笑顔の2ショットを投稿し、「本当にラスト、舞台に立たれているゆう子さんはふんわりあたたかく輝いていて、劇場内が浄化されていくようでした