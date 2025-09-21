「日本ハム−ロッテ」（２１日、エスコンフィールド）伊藤が２２日のロッテ戦に中４日で先発する。この日の練習でブルペンに入って感触を確かめたエースは「全然問題ない。明日、いつも通りにマウンドに上がれるかな」と、普段と変わらない様子で話した。１７日の楽天戦は７回２失点。チームは延長戦でサヨナラ負けを喫した。１６日夜に今回の中４日プランを打診されたといい「その先の戦いも見据えてのことだと思ったので、