東京2025世界陸上で男子100m銅メダル、男子200mではU.ボルト（ジャマイカ）以来の4連覇を達成したN.ライルズ（28、アメリカ）に単独インタビューを行った。【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手200mの4連覇について「魔法のようだったよ。前回（東京オリンピック™）ここに来たときは、無観客のスタジアムに心が痛んだよ。期待していた多くのことが起きなかったんだ」と話し、「今回は映画のようだった。観