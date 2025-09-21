[9.21 J3第28節](ピカスタ)※16:00開始主審:矢野浩平<出場メンバー>[カマタマーレ讃岐]先発GK 41 飯田雅浩DF 2 内田瑞己DF 44 林田魁斗DF 99 附木雄也MF 7 江口直生MF 15 岩本和希MF 17 牧山晃政MF 24 上野輝人MF 33 河上将平MF 40 西丸道人FW 22 大野耀平控えGK 1 今村勇介DF 5 小松拓幹DF 35 左合修土MF 10 川西翔太MF 13 前川大河MF 21 ノ・スンギFW 11 エドゥアルドFW 23 岩岸宗志FW 88 松本孝平監督金鍾成[SC相模原]先