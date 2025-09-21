Ryo Yamaguchiデラックスｘデラックス史上初となる、大阪〜東京のZeppワンマンライブが終了となった。最終公演となるZepp羽田公演にはMOS、saya（fromレルエ）、そしてダンサーのNeIROらが参加し、熱い場内を盛り上げた。Ryo YamaguchiRyo YamaguchiRyo YamaguchiRyo YamaguchiRyo YamaguchiRyo YamaguchiRyo Yamaguchi羽田公演では、予定外のダブル・アンコールが実現し、初MV曲「飼いならされたいの」を披露、全19曲が演奏された