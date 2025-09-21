◇男子ゴルフツアーANAオープン最終日（2025年9月21日札幌GC輪厚C＝7066ヤード、パー72）2打差の2位で出た金谷拓実（27＝SOMPOひまわり生命）が8バーディー、2ダブルボギーの68で回り、通算17アンダーで並んだ石川遼（34＝CASIO）とのプレーオフを2ホール目で制し、逆転優勝した。昨年のACNチャンピオンシップ以来のツアー8勝目。最終組でスタートした金谷は2番でダブルボギーを叩いたが、3番パー3でピン側に付けてバ