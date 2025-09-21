女優・片岡凛（21）が21日に自身のX（旧ツイッター）を更新。タクシーに乗車しようとしたところ、まさかの出来事があったと明かした。片岡は「やっと来たタクシー、おじいさんが杖で私を制止スッと横入りして行ってしまった。まったく、私で良かったわ長生きしてね」と驚きの報告。ユーザーからは「それはヒドイ」「その、お爺さんに伴侶や子供居るのなら‥大変でしょうね」「人生の先輩なのに…気持ちの持ちようは、凛