収獲の最盛期を迎え、道の駅ひらたへ運び込まれた激辛唐辛子ハバネロ。奥は選別作業をする高野哲也駅長＝15日、福島県平田村「日本一辛い村」をうたう福島県平田村で、激辛唐辛子ハバネロの収穫が最盛期を迎えている。東京電力福島第1原発事故の風評被害に苦しむ2012年、農家が栽培を始め、徐々に関連商品の人気に火が付いた。人口約5200人の村に希望を与えている。ソフトクリームやカレーなどハバネロを使った商品を開発、販