大規模ワンマンライブを成功させるなど注目のバンド、MY FIRST STORYのHiroさんが、日本テレビ系で27日午後11時から放送予定の『アナザースカイ』に出演。妻でMCの山本舞香さん（27）と夫婦初共演し、音楽と家族について自身の心の内を明かしました。今回、Hiroさんが訪れたのは、幼い頃から家族でも一人でも過ごした想い出の地で、日本最後の秘境のひとつとも呼ばれる沖縄・西表島。知り合いのペンションを訪ね、大海原に繰り出し