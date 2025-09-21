東京Ｖの城福浩監督が２１日、神戸戦（２３日・ノエスタ）に向けて取材に応じ、日大から２７年加入が内定し、特別指定選手でプレーするＦＷ平尾勇人の今後の起用法について言及した。リーグ５戦ぶりの勝利を挙げた岡山戦（４〇２）では、初先発に抜てきしたＦＷ平尾が同点ゴールを決めるなど大きな存在感を示した。同日に関東大学サッカー１部の試合もあり、当初は大学側の活動を優先することで決まっていたが、クラブからお願