◆男子プロゴルフツアーＡＮＡオープン最終日（２１日、北海道・札幌ＧＣ輪厚Ｃ＝７０６６ヤード、パー７２）金谷拓実（ＳＯＭＰＯひまわり生命）が１年ぶりのツアー通算８勝目を飾った。通算１７アンダーで並んだ石川遼（カシオ）とのプレーオフを２ホール目で制し、優勝賞金２０００万円を獲得した。強風が吹き荒れる中、トップと２打差２位で出た金谷は２ダブルボギーをたたきながら、４連続を含む７バーディーを奪い、