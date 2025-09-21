◆パ・リーグ楽天―西武（２１日・楽天モバイル）２番・遊撃でスタメン出場した楽天・村林一輝内野手が、この日現役引退を発表した岡島豪郎外野手が日曜日限定で使うザ・ベイビースターズの「ＳＵＮＤＡＹ」を登場曲に使用。第１、２打席は凡退も、２回２死二塁での第３打席で左前適時打を放った。この一打で今季１４１安打目とした。入団時からお世話になった先輩の曲から力をもらい、感謝の思いを胸にプレーを続けていく。