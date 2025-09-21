元日向坂４６の加藤史帆が２１日までに自身のＳＮＳを更新。雑誌の表紙を飾ることを報告した。インスタグラムに「ＣａｎＣａｍ１１月号通常版の表紙を飾らせていただきます！＠ｃａｎｃａｍ＿ｏｆｆｉｃｉａｌ」と書き始め、「やまちゃんと表紙を飾らせていただくのは３年ぶりで、とても楽しい撮影でした。『もしもふたりが、ルームシェアしてたら？』というシチュエーションで、“起きて５分で家を出られる時短コーデ”を