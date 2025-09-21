◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（２１日・バンテリンドーム）巨人の田中将大投手が、日米通算２００勝をかけて、中日・大野雄大投手との同学年対決で先発したが、達成はならなかった。巨人が初回に２点を先制したが、田中将は移籍後９試合目で初の１試合２被弾で中日に逆転され、５回１／３で降板。３度目の挑戦となった２００勝はまたもお預けとなった。初回に岡本和真内野手の適時二塁打で２点の援護をもらった田中将