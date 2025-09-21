東京世界陸上陸上の世界選手権東京大会で20日に行われた男子20キロ競歩で、優勝したカイオ・ボンフィム（ブラジル）がレース途中に結婚指輪を落として紛失。大きな話題になったが、一夜明けた21日、指輪を拾ったという情報がブラジル代表に寄せられたという。THE ANSWERの取材によると、早ければ今夜にも拾得された指輪が本人の元に届けられ、実物か確認される。大きな話題となった結婚指輪騒動がついに決着か。この日、コー