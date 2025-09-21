ディテールは、2026年の干支「午(馬)」をテーマにしたマトリョーシカ「ハッピーニューホース」を2025年9月10日よりDETAIL ONLINE STOREや全国の販売店で販売開始しました。 ディテール「ハッピーニューホース」  発売日： 2025年9月10日より発売価格(税込)： 3,960円サイズ： 直径6cm×高さ11cm素材： 木(ヒメツバキ)原産国： 中国販売場所： DETAIL ONLINE STORE、全国の販売店 ディテー