◇プロ野球セ・リーグ 中日-巨人(21日、バンテリンドーム)巨人の田中将大投手が6回途中5失点で降板。日米通算200勝はおあずけとなりました。初回に2点の援護をもらって先発マウンドにあがった田中投手でしたが、立ち上がりに3番の上林誠知選手にライトスタンドへソロホームランを浴びて失点。1点差に詰め寄られると、続く2回裏に石伊雄太選手にスライダーをレフトスタンドまで運ばれてこれが逆転2ランに。2イニング連続被弾で序盤