中国で市民ジャーナリストの女性がSNSの発信で「公共の秩序を乱した」として懲役4年を言い渡されました。女性は以前、新型コロナウイルスの感染拡大の実態を発信して収監されていて、当局の厳しい監視が続いているとみられます。中国の人権活動家で市民ジャーナリストの張展さんは、2020年に新型コロナの感染拡大で封鎖された武漢の状況を、SNSを通じて発信したことで懲役4年の有罪判決を受け、去年5月に出所しました。関係者など