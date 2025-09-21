タレント長嶋一茂（59）が21日、日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜午前10時25分）に出演。自身の番組途中退席騒動をめぐり、サバンナ高橋茂雄に毒づいた。この日は「ゲンバ反省会第2弾」と題し、ネットニュースに取り上げられた番組内の話題をランキング形式で紹介。かまいたち山内健司が自身のネットニュースに「めちゃくちゃ前の話で炎上させるかのように記事を書いてる」と憤ると、「俺帰る！」と立ち上がって歩