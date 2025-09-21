［J２第30節］仙台 ３−１ 山形／９月21日／ユアテックスタジアム仙台９月21日に行なわれた仙台vs.山形の“みちのくダービー”。39分に元仙台のFW氣田亮真のゴールで山形が先制。迎えた後半、仙台が猛攻を仕掛ける。51分、MF相良竜之介の得点で追いつくと、57分にはこの日、FW起用されたキャプテンMF郷家友太のヘディングシュートが決まり、逆転に成功する。70分にはFW宮崎鴻が追加点を奪取。３−１で仙台が勝利した。試合の