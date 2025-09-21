ボートレースからつの一般戦が21日、開幕した。産休明けの大山千広（29＝福岡）が2年ぶりに復帰。3Rと10Rに4、6号艇で登場した。結果は3、6着。いきなり舟券に絡み、女王の実力の片鱗を示した。「1走目はちょっと緊張しちゃって、1マークは失敗しました。エンジンはいいと思います。後半はペラが合っていなくてペラが水面に負けている感じでした」さすがの大山も1走目は緊張したようだ。2日目は5号艇の9R1走。復権への第一