◇女子ゴルフツアー住友生命レディース東海クラシック最終日（2025年9月21日愛知県新南愛知CC美浜C＝6600ヤード、パー72）最終ラウンドが行われ、1打差3位から出たルーキーの荒木優奈（20＝Sky）は通算11アンダーで3位に終わった。ホールアウト後には悔し涙を流した。最終18番をトップタイで迎えた。「プレーオフは嫌だなと思って、このホールで決めたくて、フェアウエーから打ちたかった」と気持ちが入ったこともあり