○COMPUTEX 2025で展示していたEVチャージャーが日本で販売開始へ2025年9月17〜19日に幕張メッセで開催されていた、「第18回国際スマートグリッド展」では我々もよく知るMSIがブースを出展。パソコンではなく、EVチャージャーを展示していました。幕張メッセで開催中の第18回国際スマートグリッド展でMSIはEVチャージャーを展示していましたMSIブース。手前に単独で置いてある製品がイチオシなのでしょうメインに取り上げていたの