ワーキングケアラー＜２＞関西地方に住む公務員の男性（４９）は昨年、仕事と、難病の妻（５０代）と認知症の義母（８０代）の介護に追われる中、うつ病になり休職した。現在、介護と治療を続けながら復職を目指している。徘徊の不安昨年の夏、男性はいつまで続くか分からない介護と仕事に明け暮れる日々に憔悴（しょうすい）しきっていた。「ただいま」。午後１０時過ぎ、男性が残業を終えて帰宅すると、妻と同居する義母が